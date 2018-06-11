Шнуров спел на свадьбе у писателя Цыпкина и бизнес-вумен Лаврентьевой

Цыпкин опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик с выступлением Шнура, которого вдохновили перемазанные тортом молодожены.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Сергей Шнуров стал гостем на свадьбе автора сборника рассказов «Женщины непреклонного возраста» Александра Цыпкина и основательницы компании «Русмода» Оксаны Лаврентьевой.



Цыпкин опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик с выступлением Шнура, которого вдохновили перемазанные тортом молодожены. Песня лидера «Ленинграда» изобиловала ненормативной лексикой, смысл которой сводился к фразе «Все хорошо».



Новоиспеченный муж рассказал, что они с женой хотели разрезать торт, но не смогли найти нож, поэтому стали падать в него лицом. После маленького перфоманса с метанием тортиков из гостей вышел Шнур и забрал у сценических музыкантов гитару. Затем к Шнурову присоединился Михаил Боярский.

Сам Сергей Шнуров 25 мая объявил о разводе с женой Матильдой. В браке они прожили восемь лет. По словам самих супругов и их окружения, отношения погубили алкоголь и измены.

Публикация от Alexander Tsypkin (@alexander_tsypkin) 11 Июн 2018 в 1:30 PDT