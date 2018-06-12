УНИКС завершил сезон товарищеским матчем со своими болельщиками

Матчи против фанатов команды для казанских баскетболистов стали доброй традицией.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня на родном паркете «Баскет-холла» казанский УНИКС простился со своим преданными поклонниками традиционным товарищеским матчем.

Эта веселая и добрая традиция длится уж третий год. Если бы в этот раз клуб не анонсировал эту встречу всего за 18 с небольшим часом до ее начала, она собрала бы гораздо больше народу.

Всего для участия в товарищеском матче заявились 42 болельщика УНИКСа. Из них сыграли все, кто пришел на игру. Команда поделила свой состав на четыре сочетания под руководством одного из тренеров УНИКСа.

Под командованием главного тренера Димитриса Прифтиса оказались Кино Колом, Данило Анджушич, Евгений Колесников и Григорий Шуховцов. У Томаса Нику сыграли Мелвин Эджим, Морис Ндур, Александр Билле и Дмитрий Сергеев. Евангелосу Спиридису доверили Стефана Ласме, Джамара Смита, Владислава Трушкина и Трентона Локетта. Наконец, под руководством Артура Бикееева оказались Костас Каймакоглу, Андрей Кощеев, Антон Понкрашов.

После жеребьевки к игрокам основы присоединились и болельщики, тогда-то и началось главное действо с участием смешанных команд. Забавно было видеть, как двухметровые гиганты элегантно уступали в борьбе под щитом дошколятам – таких юных энтузиастов баскетбола на паркете было не один и не два. Они органично смотрелись с фанатами, годящимися им в дедушки.

Про перипетии азартных матчей, а тем более – про их результаты, говорить излишне: все было всерьез, и упорная борьба шла до последних секунд. Главное – никаких грубых фолов, азартно, но аккуратно боролись друг с другом профессионалы и их поклонники.

Конечно, Ндур не раз радовал публику мощными данками, Смит раз за разом демонстрировал меткие дальние броски, Кощеев с видимым удовольствием ставил блокшоты коллегам.

В какой-то момент игроки напрочь забыли про регламент, и на паркете одновременно боролись друг с другом человек тридцать! Наконец, основа разделилась на два состава, и пошел такой жесткий баскетбол, что порой искры сыпались от столкновений мощных тел габонца Ласме и сенегальца Ндура.

Споры с арбитрами были такими жаркими, а игра такое захватывающей, что остается только посочувствовать тем, кто не видел это яркое шоу УНИКСа.

В завершение прощания были организованы общее фотографирование и автограф-шоу. Разумеется, все участники матча получили от клуба подарки – точнее, заслуженные призы за борьбу в матче.