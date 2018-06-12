Македония превратится в Северную Македонию

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(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Греческим и македонским властям удалось договориться о новом названии Македонии. Об этом рассказали главы правительств двух стран Алексис Ципрас и Зоран Заев.
Новым названием страны, которая до этого момента входила в ООН как Бывшая Югославская Республика Македония, станет Северная Македония.
Ципрас назвал договоренность «хорошей сделкой», передает телеканал Star. Заев охарактеризовал достигнутое сообщение как «историческое», сообщает издание Jutarnji.
Как отмечает RT, референдум о переименовании страны состоится осенью. При этом названия народа (македонцы) и его языка (македонский язык) останутся неизменными.
Власти Греции никогда не именовали Македонию Македонией из-за наличия в составе свой страны одноименного региона. Они предпочитали именовать ее «Республикой Скопье» по названию столицы. Греческая сторона препятствовала попыткам соседнего государства вступить в Европейский Союз и НАТО.
В ходе нынешних переговоров предлагалось переименовать Македонию в Илинденскую Македонию в честь Илинденского восстания 1903 года против Османской империи.
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