Александр Алаев: «Сборная России отдаст все силы на домашнем чемпионате мира»

Генсек РФС подчеркнул, что настало время болельщикам объединиться вокруг российской команды.

(Москва, 12 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Генеральный секретарь и генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев выразил уверенность в том, что на чемпионате мира по футболу сборная России отдаст все силы.

Он также призвал всех объединиться вокруг российской команды: «Осталось два дня до чемпионата мира, поэтому сейчас время нам всем объединиться. Уверен, ребята на поле отдадут все силы, и надеюсь, что результат будет положительным. Чемпионат мира по футболу – не только самое масштабное соревнование планеты, но и самый глобальный проект. Мы ждем его с нетерпением, рады, что все гости уже здесь».

«Надеемся, что российские дети, посетив это мероприятие, захотят стать футболистами. Мы ожидаем притока детей в спортивные школы. Надеемся, что это станет главным наследием чемпионата мира в России», – добавил генсек РФС.

Чемпионат мира по футболу примут 11 российских городов с 14 июня по 15 июля. Сборная России на домашнем чемпионате мира сыграет в группе A, ее соперниками станут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. В матче открытия мундиаля россияне 14 июня сыграют против саудитов на московском стадионе «Лужники».

