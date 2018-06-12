Генсек РФС о закрытии «Тосно»: «Это печально, но давайте говорить о чемпионате мира»

Александр Алаев отказался комментировать ликвидацию футбольного клуба из Ленинградской области.

(Москва, 12 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Генеральный секретарь и генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев отказался комментировать прекращение существования футбольного клуба «Тосно» и проблемы пермского «Амкара».

Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области в 2018 году выиграл Кубок России, после чего был расформирован перед самым чемпионатом мира. Аналогичные проблемы испытывает пермский «Амкар», который тоже находится на грани исчезновения.

«Это печально, но сейчас давайте говорить о чемпионате мира», – заявил Алаев журналистам.