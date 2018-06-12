Заместитель полпреда Президента в ПФО поздравил жителей округа с Днем России

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(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Сегодня заместитель полномочного представителя Президента РФ Михаила Бабича Алексей Миронов от его имени поздравил жителей округа с Днем России, сообщает пресс-служба полпреда.
Алексей Миронов принял участие в праздновании Дня России и Дня города в Нижнем Новгороде. Вместе с представителями руководства Нижегородской области он возложил цветы к памятнику основателям Нижнего князю Георгию Всеволодовичу и святителю Симону Суздальскому, а также к могиле Козьмы Минина.
Затем заместитель полпреда поздравил с праздником собравшихся на площади Минина жителей и гостей города.
По случаю праздника на Рождественской улице Нижнего Новгорода собрались мастера народных промыслов и ремесел. Параллельно были организованы мастер-классы, игры и конкурсы.
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