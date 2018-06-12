Заместитель полпреда Президента в ПФО поздравил жителей округа с Днем России

Алексей Миронов принял участие в праздновании Дня России и Дня города в Нижнем Новгороде.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Сегодня заместитель полномочного представителя Президента РФ Михаила Бабича Алексей Миронов от его имени поздравил жителей округа с Днем России, сообщает пресс-служба полпреда.

Алексей Миронов принял участие в праздновании Дня России и Дня города в Нижнем Новгороде. Вместе с представителями руководства Нижегородской области он возложил цветы к памятнику основателям Нижнего князю Георгию Всеволодовичу и святителю Симону Суздальскому, а также к могиле Козьмы Минина.

Затем заместитель полпреда поздравил с праздником собравшихся на площади Минина жителей и гостей города.

По случаю праздника на Рождественской улице Нижнего Новгорода собрались мастера народных промыслов и ремесел. Параллельно были организованы мастер-классы, игры и конкурсы.