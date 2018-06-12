Школьники провели в Казанском Кремле посвященный ПДД флешмоб

Мероприятие собрало свыше 500 юных велосипедистов и пешеходов.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В Казанском Кремля школьники устроили флешмоб, посвященный Правилам дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

Акция по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей была приурочена к началу летних каникул. Она собрала более 500 юных велосипедистов и пешеходов.

Дети потренировались в безопасном вождении велосипеда, посостязались в интеллектуальных играх и продемонстрировали творческие способности, создавая рисунки на асфальте.

Кульминацией мероприятия стал посвященный 45-летию со дня создания отрядов юных инспекторов движения флешмоб. Его участники выстроились в число «45» на площадке перед Кремлем.