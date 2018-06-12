В Казани депутаты Госдумы сразились с журналистами в дружеском матче

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Фото: tatarstan.er.ru
(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В День России в Казани состоялся дружеский турнир по мини-футболу «Прайм-лига» на Кубок «Единой России» между депутатами и журналистами, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
Руководитель исполнительного комитета Татарстанского регионального отделения партии Андрей Кондратьев заметил, что состязание проходит в преддверии ЧМ-2018 и это придает турниру «особый шарм».
Руководитель фракции «Единой России» в Государственном Совете Юрий Камалтынов ввел мяч в игру и отметил, что депутатский корпус «Единой России» всегда открыт к общению со средствами массовой информации. Депутат Госдумы РФ Марат Бариев поддержал коллег и поздравил всех собравшихся с Днем России.
По итогам турнира победила команда журналистов со счетом 7:3. После окончания матча состоялось награждение.
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По итогам турнира победила команда журналистов со счетом 7:3.
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