В Казани депутаты Госдумы сразились с журналистами в дружеском матче

По итогам турнира победила команда журналистов со счетом 7:3.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В День России в Казани состоялся дружеский турнир по мини-футболу «Прайм-лига» на Кубок «Единой России» между депутатами и журналистами, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Руководитель исполнительного комитета Татарстанского регионального отделения партии Андрей Кондратьев заметил, что состязание проходит в преддверии ЧМ-2018 и это придает турниру «особый шарм».

Руководитель фракции «Единой России» в Государственном Совете Юрий Камалтынов ввел мяч в игру и отметил, что депутатский корпус «Единой России» всегда открыт к общению со средствами массовой информации. Депутат Госдумы РФ Марат Бариев поддержал коллег и поздравил всех собравшихся с Днем России.

По итогам турнира победила команда журналистов со счетом 7:3. После окончания матча состоялось награждение.