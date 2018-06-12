Люди пострадали в столкновении грузовика и двух легковушек под Заинском в Татарстане

Травмы различной степени тяжести получили два человека.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Два человека пострадали в дорожной аварии под Заинском в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Информация о столкновении трех машин на единый номер вызова экстренных служб 112 поступила в 18.43.

Фура и две легковушки столкнулись на въезде в Заинск со стороны Альметьевска.

В аварии пострадали два человека. Обоих госпитализировали.

Судя по фото, одна из легковушек превратилась в груду металла.