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Люди пострадали в столкновении грузовика и двух легковушек под Заинском в Татарстане

Татар-информ

12 июня 2018, 20:39

Происшествия

Люди пострадали в столкновении грузовика и двух легковушек под Заинском в Татарстане

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Фото: соц сети

Травмы различной степени тяжести получили два человека.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Два человека пострадали в дорожной аварии под Заинском в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Информация о столкновении трех машин на единый номер вызова экстренных служб 112 поступила в 18.43.

Фура и две легковушки столкнулись на въезде в Заинск со стороны Альметьевска.

В аварии пострадали два человека. Обоих госпитализировали.

Судя по фото, одна из легковушек превратилась в груду металла.

 

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