Одесский облсовет принял отставку Марии Гайдар

Бывшая депутатом Совета с мая 2015 года политик по собственному желанию сложила полномочия.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Депутаты Одесского областного Совета поддержали досрочное сложение депутатских полномочий российским и украинским политиком Марией Гайдар. За соответствующее решение проголосовали 54 депутата, передает «Интерфакс-Украина».

Место Гайдар, которая прошла в облсовет по списку местной организации Блока Петра Порошенко, займет генеральный директор входящей в медиахолдинг «Думская» телерадиокомпании «Моя Одесса» Юрий Басюк, информирует пресс-служба областного избиркома.

Ранее Гайдар, бывшая депутатом Одесского облсовета с мая 2015 года, написала заявление о сложении депутатских полномочий и отказе от депутатского мандата.

Мария Гайдар с июля 2015-го по май 2016 года была сначала советником, а затем заместителем губернатора Одесской области, которым тогда был экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. В апреле 2017-го Президент Украины Петр Порошенко назначил ее своим внештатным советником.