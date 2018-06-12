Кержаков ответил на призывы иностранных СМИ бойкотировать чемпионат мира в России

Бывший игрок российской сборной заявил, что футбол должен быть вне политики.

(Москва, 12 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Экс-игрок сборной России по футболу Александр Кержаков ответил на призывы западных средств массовой информации бойкотировать чемпионат мира 2018 года.

Ранее ряд европейских СМИ призвали к бойкоту российского мундиаля. Особенного активны в этих призывах были английские журналисты.

«Я не вижу, чтобы англичане не ехали в Россию, футболисты сборной Англии уже здесь. То, что футбол, как и весь спорт, должен быть вне политики, – это однозначно», – заявил Кержаков.