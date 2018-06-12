Александр Кержаков: «Чемпионат мира покажет иностранцам разнообразие и гостеприимство России»

По мнению бывшего игрока российской сборной, страна полностью готова к проведению мундиаля.

(Москва, 12 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Бывший футболист сборной России Александр Кержаков заявил, что страна полностью готова к чемпионату мира, а сам мундиаль поможет показать иностранцам все гостеприимство россиян.

«Думаю, люди, которые у нас никогда не были, увидят все многообразие нашей страны, наше гостеприимство, умение проводить серьезные мероприятия. Чемпионат мира – это главное футбольное событие планеты. И то, как мы его проведем, люди запомнят во всем мире. Уверен, что те, кто к нам приедет, после чемпионата мира захотят вернуться вновь, а те, кто не был, обязательно приедут», – заявил Кержаков.

Также экс-игрок сборной выразил уверенность на то, что поддержка болельщиков поможет российской команде в дебютном матче. «Уверен, что в матче открытия чемпионата мира энергия болельщиков поможет сборной России выглядеть на турнире достойно и выполнить те задачи, которые стоят перед командой. Сильнее ли [была] сборная, в которой выступал я? Главное – чтобы эта сборная, которая выступит на домашнем чемпионате мира, была сильнее своих соперников», – подчеркнул собеседник агентства.

Кроме того, по словам бывшего футболиста сборной России, после чемпионата мира отечественный футбол ждет прогресс. «Больший прогресс мы увидим после чемпионата мира, потому что останутся спортивные базы, стадионы. Этим будут пользоваться дети. Кроме того, они смогут увидеть тренировки лучших футболистов мира, матчи высочайшего уровня. Это вдохновит детей тренироваться на новых базах в комфортных условиях», – заключил Кержаков.