В Казани создан первый в РФ тяжелый ударный беспилотник

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(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В Казани создан первый в России тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Альтиус-О». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По словам собеседника агентства, масса предназначенного для длительных полетов дрона превышает 7,5 т. Ранее в СМИ появлялась информация, что беспилотник весит всего 5 т.
Работы по созданию БПЛА «Альтиус» («Альтаир») ведутся казанским НПО «ОКБ имени Симонова» с конца 2011 года по заказу Министерства обороны РФ. В них также участвует группа «Кронштадт».
Первые испытания беспилотника прошли летом 2016 года, но затем они были приостановлены для доработок. Летом 2017-го они возобновились.
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