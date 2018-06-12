В Казани создан первый в РФ тяжелый ударный беспилотник

Эксперты называли БПЛА «Альтиус» аналогом американского MQ-9 Reaper.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В Казани создан первый в России тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Альтиус-О». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, масса предназначенного для длительных полетов дрона превышает 7,5 т. Ранее в СМИ появлялась информация, что беспилотник весит всего 5 т.

Работы по созданию БПЛА «Альтиус» («Альтаир») ведутся казанским НПО «ОКБ имени Симонова» с конца 2011 года по заказу Министерства обороны РФ. В них также участвует группа «Кронштадт».

Первые испытания беспилотника прошли летом 2016 года, но затем они были приостановлены для доработок. Летом 2017-го они возобновились.

Эксперты называли эту разработку аналогом американского разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 Reaper.