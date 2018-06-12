Булыкин предположил, какие сборные сыграют в полуфиналах чемпионата мира в России

По мнению экс-форварда российской сборной, до полуфинала дойдут сборные Германии, Франции, Испании и Бразилии.

(Москва, 12 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился мнением относительно будущих полуфиналистов чемпионата мира в России.

Мундиаль пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

«Фаворитов очень много – Германия, Испания, Аргентина, Бразилия, Франция, та же Бельгия стремится играть в полуфинале. Кто из них пройдет дальше, узнаем в июле. Открытия и сюрпризы на этом турнире точно будут, но в полуфиналах сыграют гранды – Германия, Франция, Бразилия и Испания», – предположил собеседник агентства.

«Аргентина и Месси? Думаю, они не дойдут до полуфинала. Есть команды более серьезного уровня. Но за что мы любим футбол? За непредсказуемость. Иногда одна команда на бумаге сильнее другой в пять раз, а побеждает аутсайдер. Будем смотреть за игрой великих команд и получать удовольствие. Надеюсь, от игры сборной России мы также получим много удовольствия», – подчеркнул Булыкин.