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Алексей Анисимов

12 июня 2018, 19:47

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Булыкин: «Критика и давление всегда были в сборной России»

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Фото: Ильнар Тухбатов

Экс-форвард российской сборной рассказал об ожиданиях от команды на домашнем чемпионате мира.

(Москва, 12 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин заявил, что ключевым матчем для российской команды на чемпионате мира станет первая игра против Саудовской Аравии.

Булыкин также признался, что ждет от сборной России выхода в плей-офф. «В отборе наша команда не выступала, поэтому посмотрим, как она будет выглядеть в официальных матчах. Контрольные игры – это одно, а официальные – совсем другое. Тем более что уровень команд будет выше, чем в контрольных матчах. Будем надеяться, что наша сборная сможет показать достойный результат и порадовать болельщиков нашей огромной страны. Критика сборной? Критика и давление в сборной команде всегда были, футболисты психологически всегда готовы к таким моментам. Для нас будет важна первая игра – если получится достичь хорошего результата, то психологически мы будем намного увереннее», – подчеркнул экс-футболист.

По словам Булыкина, российской команде нужно избежать недооценки соперника. «Говорят, что наша группа – одна из самых слабых на чемпионате? Про Уругвай я бы так не сказал. Саудовская Аравия тоже может преподнести сюрприз. Египет с Салахом тоже очень серьезная команда. Если наша сборная кого-то недооценит, то будут большие проблемы. Нужно выходить, играть на максимуме возможностей. Тогда результат будет наш», – заключил собеседник агентства.

Сборная России на домашнем чемпионате мира сыграет в группе A, ее соперниками станут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. В матче открытия мундиаля россияне 14 июня сыграют против саудитов на московском стадионе «Лужники». 

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