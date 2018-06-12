В Париже неизвестный захватил двух заложников

По словам злоумышленника, у него есть взрывное устройство.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В 10-м округе Парижа неизвестный злоумышленник взял в заложников двух человек, передает France Info со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в здании рекламного агентства Mixicom. Неизвестно, почему неизвестный решился на преступление.

По словам злоумышленника, у него имеется взрывное устройство.

Движение в районе ЧП перекрыто, проводится полицейская спецоперация.