Президент Татарстана встретился с послом Дании в России

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Фото: tatarstan.ru
(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Губернаторском дворце Казанского Кремля встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Дании в РФ Томасом Винклером, сообщает пресс-служба главы республики.
Президент РТ поблагодарил гостя за посещение Татарстана и обратил внимание на важность развития имеющегося потенциала для сотрудничества. При этом он подчеркнул, что «политические разногласия не должны отражаться на бизнесе».
Минниханов перечислил случаи сотрудничества татарстанских и датских компаний. Так, предприятия нефтегазохимического комплекса и вузы республики сотрудничают с Haldor Topsoe, а Rockwool открыла в ОЭЗ «Алабуга» один из крупнейших в Европе заводов по производству негорючих материалов.
Он напомнил, что в октябре этого года должно состояться открытие второй очереди проекта Rockwool, где будут выпускаться минераловатные субстраты для тепличного растениеводства. И предложил представителям посольства королевства посетить церемонию открытия.
Лидер республики констатировал, что в 2017 году внешнеторговый оборот Татарстана с Данией вырос почти в десять раз по сравнению с 2016-м и превысил 100 млн долларов США. Однако, по его мнению, сравнивать текущие показатели следует с лучшими временами, когда товарооборот был еще выше.
Завершил свою речь Президент РТ перечнем отраслей, наиболее интересных региону для взаимовыгодного сотрудничества. Это высокие технологии, энергетика, машиностроение и станкостроение, здравоохранение и фармацевтика, агропромышленный комплекс, инвестиционная и инновационно-производственная сфера.
После же Королевства Дания в Российской Федерации Томас Винклер в ответ заметил, что у сторон «есть мощная основа для дальнейшего продолжения сотрудничества».
Дипломат упомянул активное сотрудничество в области энергоэффективности и по другим направлениям. Также он увидел хорошие основания для сотрудничества в информационных технологиях, в нанотехнологиях и в других инновационных областях.
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