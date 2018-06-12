СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: соц сети
(Казань, 12 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Колумбии по футболу вылетела в Казань. Фото из самолета выложил в Twitter’е полузащитник колумбийской сборной Хамес Родригес.
«Мы идем», – такой подписью и эмодзи с изображением российского флага Родригес сопроводил фотографии.
Сборная Колумбии на протяжении мундиаля будет жить и тренироваться на территории комплекса «Свияжские холмы». Колумбийцы также проведут в Казани один из матчей группового этапа – 24 июня на стадионе Kazan-Arena они сыграют против сборной Польши.
Aquí vamos. Here we go🇷🇺 pic.twitter.com/ZuEMexzDFS— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) 12 июня 2018 г.
Стороны согласились с наличием потенциала для расширения сотрудничества.
Официальные документы школьникам в торжественной обстановке вручил глава Альметьевского района Айрат Хайруллин.
Колумбийцы поселятся под столицей Татарстана на территории комплекса «Свияжские холмы».
Всего на конкурс поступило более десяти тысяч работ со всего Татарстана.
После шествия гости праздника и участники парада смогли насладиться концертом и посетить молодежный шатровый парк «Мой дом – моя республика».
Казанский футболист отметил, что опыт международного форума обязательно пригодится ему в дальнейшем.
Открытую тренировку сборной Австралии по футболу на стадионе «Трудовые резервы» посетили 3212 человек.
Почетными гостями международной программы станут известные спортсмены и функционеры.
Молодой тренер руководит командой «Кипунджи», за которую играют футболисты из Камеруна, Греции, Норвегии, Фиджи, Кубы и Боливии.
Только сеть пятого поколения может обеспечить моментальный отклик удаленного объекта с требуемым значением ping.
Рустам Минниханов поздравил татарстанцев, собравшихся у Центра семьи «Казан», с «главным праздником страны».
Рустам Минниханов пообщался с гулявшими в парке около центра детьми и их родителями.
ДТП произошло сегодня днем рядом с ТЦ «Якорь».
Президент Татарстана оценил готовность пешеходной зоны к ЧМ-2018.
Ожидаются кратковременные усиления ветра порывами до 15 – 20 м/с.
Писательница вручила Президенту Татарстана новый роман «Дети мои», рассказывающий о жизни поволжских немцев.
12 июняРустам хазрат Хайруллин: Молитва в Ночь Предопределения равносильна непрерывной молитве в течение 83 лет
12 июня«Камал мэктэбе»: татарский театр между деревней и городом, или Восемь легендарных спектаклей Камаловского