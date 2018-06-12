Колумбийцы поселятся под столицей Татарстана на территории комплекса «Свияжские холмы».

(Казань, 12 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Колумбии по футболу вылетела в Казань. Фото из самолета выложил в Twitter’е полузащитник колумбийской сборной Хамес Родригес.

«Мы идем», – такой подписью и эмодзи с изображением российского флага Родригес сопроводил фотографии.

Сборная Колумбии на протяжении мундиаля будет жить и тренироваться на территории комплекса «Свияжские холмы». Колумбийцы также проведут в Казани один из матчей группового этапа – 24 июня на стадионе Kazan-Arena они сыграют против сборной Польши.