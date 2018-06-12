В Альметьевске в День России вручили паспорта

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(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). 19 юных жителей Альметьевска сегодня, в День России, получили паспорта РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района.
Официальные документы школьникам в торжественной обстановке вручили глава района Айрат Хайруллин и начальник отдела МВД России по району полковник полиции Дамир Гарипов.
Сегодня же жители Альметьевска отпраздновали День России на площади городского парка имени 60-летия нефти Татарстана.
Глава района пожелал всем благополучия, развития и процветания. А также вместе с начальником ОВД вручил награды РТ участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и ветеранам, внесшим вклад в послевоенное восстановление народного хозяйства района.
Затем состоялся концерт с участием лучших творческих коллективов города и района.
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Стороны согласились с наличием потенциала для расширения сотрудничества.
Официальные документы школьникам в торжественной обстановке вручил глава Альметьевского района Айрат Хайруллин.
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