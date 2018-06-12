Хранилище с 270 тоннами химических отходов повреждено в Донбассе

Разрушена дамба, находившаяся на линии соприкосновения воюющих сторон.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В контролируемом украинскими властями городе Торецке Донецкой области разрушена дамба хранилища, в котором находятся 270 т химических отходов. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий в своем Twitter’е.

Рухнувшая дамба находилась на линии соприкосновения воюющих сторон. Хвостохранилище местного фенольного завода было заполнено на 90 процентов.

На месте происшествия экологи взяли пробы почвы и воздуха, в ближайшее время будут взяты пробы из близлежащих водоемов, отмечают «Ведомости».