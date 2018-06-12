СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов
(Москва, 12 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Казанец Саид Шаипов назвал участие в международной программе ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» уникальным и полезным опытом.
Шаипов работает на форуме в качестве юного тренера с командой «Капунджи», в которой играют футболисты из Боливии, Камеруна, Норвегии, Греции, Кубы и Фиджи.
«Для меня это совершенно уникальный опыт, который обязательно поможет в выборе профессии. Я владею английским – может быть, смогу быть волонтером на крупных турнирах, может быть, приеду сюда на следующий год. Участие в этой программе помогает двигаться вперед. Например, начинаешь учить больше иностранных языков – испанский, французский. Надо же как-то объясняться», – подчеркнул тренер.
Футболом молодой человек занимается в команде «Мирас», а попасть на программу «Футбол для дружбы» ему предложил тренер. «Я сидел дома, и мне позвонил тренер моей команды: "Хочешь поехать в Москву?". Я согласился. Тогда он объяснил мне, что это будет не просто туристическая поездка, рассказал, что мне нужно будет тренировать детей из разных стран. Это все меня очень заинтересовало», – добавил Шаипов.
Участниками международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» в 2018 году стали делегации из 211 стран мира. 32 команды – участницы Кубка «Девяти ценностей» сформированы при помощи официальной жеребьевки.
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