Казанский футболист отметил, что опыт международного форума обязательно пригодится ему в дальнейшем.

(Москва, 12 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Казанец Саид Шаипов назвал участие в международной программе ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» уникальным и полезным опытом.

Шаипов работает на форуме в качестве юного тренера с командой «Капунджи», в которой играют футболисты из Боливии, Камеруна, Норвегии, Греции, Кубы и Фиджи.

«Для меня это совершенно уникальный опыт, который обязательно поможет в выборе профессии. Я владею английским – может быть, смогу быть волонтером на крупных турнирах, может быть, приеду сюда на следующий год. Участие в этой программе помогает двигаться вперед. Например, начинаешь учить больше иностранных языков – испанский, французский. Надо же как-то объясняться», – подчеркнул тренер.

Футболом молодой человек занимается в команде «Мирас», а попасть на программу «Футбол для дружбы» ему предложил тренер. «Я сидел дома, и мне позвонил тренер моей команды: "Хочешь поехать в Москву?". Я согласился. Тогда он объяснил мне, что это будет не просто туристическая поездка, рассказал, что мне нужно будет тренировать детей из разных стран. Это все меня очень заинтересовало», – добавил Шаипов.

Участниками международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» в 2018 году стали делегации из 211 стран мира. 32 команды – участницы Кубка «Девяти ценностей» сформированы при помощи официальной жеребьевки.