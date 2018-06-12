Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями в адрес РФ

Порошенко счел символичным передачу меморандума в российский национальный праздник.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Украина сегодня передает в Международный суд ООН меморандум с обвинениями России в нарушении соглашений о ликвидации расовой дискриминацией и запрете финансирования терроризма. Об этом на своей странице в Facebook’е написал Президент Украины Петр Порошенко.

Украинский лидер счел символичным, что передача меморандума с обвинениями в адрес российской стороны происходит именно 12 июня, в День России.

Порошенко добавил также, что позиция Международного суда ООН должна помешать РФ «прятаться от ответственности за очередными манипуляциями и криками "Это не мы" и "Нас там нет"».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter’е подтвердил передачу документов, заметив, что «своеобразный подарок» к российскому национальному празднику «весит около 90 кг, состоит из 17,5 тыс. страниц текста и 29 томов».

Украина подала искр против России в Международный суд ООН в январе 2017 года.