Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями в адрес РФ

Рекомендуем
(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Украина сегодня передает в Международный суд ООН меморандум с обвинениями России в нарушении соглашений о ликвидации расовой дискриминацией и запрете финансирования терроризма. Об этом на своей странице в Facebook’е написал Президент Украины Петр Порошенко.
Украинский лидер счел символичным, что передача меморандума с обвинениями в адрес российской стороны происходит именно 12 июня, в День России.
Порошенко добавил также, что позиция Международного суда ООН должна помешать РФ «прятаться от ответственности за очередными манипуляциями и криками "Это не мы" и "Нас там нет"».
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter’е подтвердил передачу документов, заметив, что «своеобразный подарок» к российскому национальному празднику «весит около 90 кг, состоит из 17,5 тыс. страниц текста и 29 томов».
Украина подала искр против России в Международный суд ООН в январе 2017 года.
Следующая новость
Стороны согласились с наличием потенциала для расширения сотрудничества.
Официальные документы школьникам в торжественной обстановке вручил глава Альметьевского района Айрат Хайруллин.
Колумбийцы поселятся под столицей Татарстана на территории комплекса «Свияжские холмы».
Всего на конкурс поступило более десяти тысяч работ со всего Татарстана.
После шествия гости праздника и участники парада смогли насладиться концертом и посетить молодежный шатровый парк «Мой дом – моя республика».
Казанский футболист отметил, что опыт международного форума обязательно пригодится ему в дальнейшем.
Открытую тренировку сборной Австралии по футболу на стадионе «Трудовые резервы» посетили 3212 человек.
Почетными гостями международной программы станут известные спортсмены и функционеры.
Молодой тренер руководит командой «Кипунджи», за которую играют футболисты из Камеруна, Греции, Норвегии, Фиджи, Кубы и Боливии.
Только сеть пятого поколения может обеспечить моментальный отклик удаленного объекта с требуемым значением ping.
Рустам Минниханов поздравил татарстанцев, собравшихся у Центра семьи «Казан», с «главным праздником страны».
Рустам Минниханов пообщался с гулявшими в парке около центра детьми и их родителями.
ДТП произошло сегодня днем рядом с ТЦ «Якорь».
Президент Татарстана оценил готовность пешеходной зоны к ЧМ-2018.
Ожидаются кратковременные усиления ветра порывами до 15 – 20 м/с.
Писательница вручила Президенту Татарстана новый роман «Дети мои», рассказывающий о жизни поволжских немцев.
12 июняРустам хазрат Хайруллин: Молитва в Ночь Предопределения равносильна непрерывной молитве в течение 83 лет
12 июня«Камал мэктэбе»: татарский театр между деревней и городом, или Восемь легендарных спектаклей Камаловского