В Казани наградили победителей конкурса «Дети рисуют страну»

Всего на конкурс поступило более десяти тысяч работ со всего Татарстана.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В Казани наградили победителей республиканского телевизионного конкурса «Дети рисуют страну», сообщает пресс-служба Татарстанского отделения «Единой России».

Всего на конкурс поступило более 10 тыс. работ со всего Татарстана. В финал прошли 500 участников из 40 районов. Рисунки детей были посвящены теме волонтерства и творчеству Льва Толстого, которым посвящен 2018 год в РФ и РТ соответственно. Также ребята с помощью рисунков рассказали о Правилах дорожного движения, профилактике травматизма детей на дорогах.

Кроме того, этом году добавлена номинация «Моя страна – моя ответственность». В этой категории победила Эвелина Исмагилова, занявшая первое место. Специальным призом в номинации отмечен Нафис Закиров.

Победителем в номинации «Быть волонтером – круто» стала Виолетта Чернова. В категории «Мы за безопасные дороги!» первое место получила Кристина Романова. Рисунок Миланы Пажбековой стал лучшим в номинации «Любимый герой из рассказов и сказок Льва Толстого». Специального приза в этой категории удостоен Владимир Корытин.

Римма Ратникова об итогах XII конкурса «Дети рисуют страну».