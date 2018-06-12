В Казани наградили победителей конкурса «Дети рисуют страну»

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Фото: tatarstan.er.ru
(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В Казани наградили победителей республиканского телевизионного конкурса «Дети рисуют страну», сообщает пресс-служба Татарстанского отделения «Единой России».
Всего на конкурс поступило более 10 тыс. работ со всего Татарстана. В финал прошли 500 участников из 40 районов. Рисунки детей были посвящены теме волонтерства и творчеству Льва Толстого, которым посвящен 2018 год в РФ и РТ соответственно. Также ребята с помощью рисунков рассказали о Правилах дорожного движения, профилактике травматизма детей на дорогах.
Кроме того, этом году добавлена номинация «Моя страна – моя ответственность». В этой категории победила Эвелина Исмагилова, занявшая первое место. Специальным призом в номинации отмечен Нафис Закиров.
Победителем в номинации «Быть волонтером – круто» стала Виолетта Чернова. В категории «Мы за безопасные дороги!» первое место получила Кристина Романова. Рисунок Миланы Пажбековой стал лучшим в номинации «Любимый герой из рассказов и сказок Льва Толстого». Специального приза в этой категории удостоен Владимир Корытин.
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