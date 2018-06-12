Сборная Австралии поблагодарила казанцев за поддержу на первой тренировке

Открытую тренировку сборной Австралии по футболу на стадионе «Трудовые резервы» посетили 3212 человек.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Австралии по футболу в своем официальном микроблоге в Twitter’е поблагодарила казанцев и гостей города за поддержку на первой тренировке в столице Татарстана.

В Казань австралийцы прилетели 10 июня, а уже на следующий день провели открытую тренировку, на которую пришли 3212 человек.

«Спасибо всем 3212 болельщикам, которые присоединились к нам на нашей первой тренировочной сессии в Казани», – отмечается в сообщении.

Во время чемпионата мира австралийские футболисты будут жить и тренироваться в столице Татарстана. Здесь же австралийцы проведут первый матч группового этапа – 16 июня на стадионе Kazan-Arena они сыграют против сборной Франции.