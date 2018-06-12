Кержаков и Газзаев примут участие в детской программе «Футбол для дружбы»

Почетными гостями международной программы станут известные спортсмены и функционеры.

(Москва, 12 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Экс-футболист сборной России Александр Кержаков и бывший тренер ЦСКА, а ныне депутат Государственной Думы РФ Валерий Газзаев станут почетными гостями международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы».

Также участие в программе примут бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин, генеральный директор и генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев, российские паралимпийцы Михаил Терентьев и Дмитрий Каменец. Кроме того, на форуме ожидается присутствие иностранных гостей из мира спорта.

Участниками международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» в 2018 году стали делегации из 211 стран мира. 32 команды, ставшие участницами Кубка «Девяти ценностей», сформированы при помощи официальной жеребьевки.