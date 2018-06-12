Казанец Саид Шаипов тренирует одну из команд программы «Футбол для дружбы»

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов
(Москва, 12 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболист из Казани Саид Шаипов принимает участие в международной детской социальной программе ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» в качестве юного тренера команды «Кипунджи».
На Кубке «Девяти ценностей» в рамках программы представлены юные тренеры из 11 городов – организаторов предстоящего чемпионата мира по футболу в России.
Шаипов окончил школу казанского «Рубина», а сейчас тренируется в команде «Мирас». В рамках программы казанец тренирует команду, включающую юных футболистов из Греции, Норвегии, Боливии, Камеруна, Кубы и Фиджи.
«На подготовку у нас было всего три дня. За это время нужно было постараться сплотить коллектив. В первый день ребята были расслаблены, не слушали друг друга. Потом мы сошлись во мнениях и сейчас местами показываем неплохую игру. Стоит понимать, что все мы из разных стран и иногда бывает очень непросто понимать друг друга», – подчеркнул Шаипов.
Участниками международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» в 2018 году стали делегации из 211 стран мира. 32 команды – участницы Кубка «Девяти ценностей» были сформированы при помощи официальной жеребьевки.
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