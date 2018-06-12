Среди жертв страшного ДТП есть ребенок.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Четыре человека погибли в сорвавшейся с обрыва легковушке в Новосибирской области, сообщает ТАСС.

Трагедия произошла около населенного пункта Криводановка. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и сорвался с обрыва в реку.

В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок. Автомобиль уже поднят из воды. Из него извлечены тела погибших.

