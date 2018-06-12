Президент Татарстана осмотрел обновленный Центр культуры и спорта «Московский»

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Фото: tatarstan.ru
(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня осмотрел обновленный Центр культуры и спорта «Московский», ранее бывший Домом культуры имени Урицкого, сообщает пресс-служба главы республики.
Минниханов, которого сопровождали мэр Казани Ильсур Метшин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов и ряд других официальных лиц, посетил сам центр и пообщался с гулявшими в парке детьми и их родителями.
На площадке перед зданием была организована импровизированная выставка ретроавтомобилей и мотоциклов.
Основное здание Центр культуры и спорта «Московский» было построено в 1934 году. Его реконструкция началась только в 2017 году по поручению Президента РТ. В 2018-м обновленный центр возобновил свою работу.
Сейчас здесь организованы занятия по робототехнике, программированию и авиамоделированию, ведутся курсы по китайскому языку. На базе центра заработала первая в Казани детская киношкола. В спортзале занимаются участники проекта «Жизнелюб» и секции по мини-футболу, волейболу, бадминтону.
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