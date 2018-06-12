Президент РТ стал гостем праздничного концерта в честь Дня России в Казани

Рустам Минниханов поздравил татарстанцев, собравшихся у Центра семьи «Казан», с «главным праздником страны».

(Казань, 12 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов стал гостем праздничного концерта, организованного по случаю празднования Дня России.

Мероприятие «Люблю Россию» стартовало в полдень на площади у Центра семьи «Казан». Перед зрителями выступили казанские рок-группы и другую творческие коллективы. Официальную часть праздника открыли лидер республики Рустам Минниханов и мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Сегодня самый главный праздник нашей страны – День России. И мы все вместе отмечаем его с успехами, достижениями, новыми построенными объектами. В Казани и в целом в Татарстане очень многое делается для развития республики, для жителей. Мы гордимся нашей страной. Россия должна быть сильной, а Татарстан должен внести в эту силу много своего, и мы вместе с вами к этому готовы», – сказал Президент РТ собравшимся.

Затем заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина в сопровождении хора Академии Игоря Крутого и сводного хора Казани исполнила гимн России.

Кроме того, на сцене вице-премьер РТ Лейла Фазлеева вручила путевки активистам студенческих трудовых отрядов Татарстана.

Хедлайнером празднования Дня России у «Чаши» стала группа «Дискотека Авария».