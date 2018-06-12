Президент РТ стал гостем праздничного концерта в честь Дня России в Казани

Рекомендуем
Фото: Рамиль Гали
(Казань, 12 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов стал гостем праздничного концерта, организованного по случаю празднования Дня России.
Мероприятие «Люблю Россию» стартовало в полдень на площади у Центра семьи «Казан». Перед зрителями выступили казанские рок-группы и другую творческие коллективы. Официальную часть праздника открыли лидер республики Рустам Минниханов и мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
«Сегодня самый главный праздник нашей страны – День России. И мы все вместе отмечаем его с успехами, достижениями, новыми построенными объектами. В Казани и в целом в Татарстане очень многое делается для развития республики, для жителей. Мы гордимся нашей страной. Россия должна быть сильной, а Татарстан должен внести в эту силу много своего, и мы вместе с вами к этому готовы», – сказал Президент РТ собравшимся.
Затем заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина в сопровождении хора Академии Игоря Крутого и сводного хора Казани исполнила гимн России.
Кроме того, на сцене вице-премьер РТ Лейла Фазлеева вручила путевки активистам студенческих трудовых отрядов Татарстана.
Хедлайнером празднования Дня России у «Чаши» стала группа «Дискотека Авария».
Следующая новость
После шествия гости праздника и участники парада смогли насладиться концертом и посетить молодежный шатровый парк «Мой дом – моя республика».
Казанский футболист отметил, что опыт международного форума обязательно пригодится ему в дальнейшем.
Открытую тренировку сборной Австралии по футболу на стадионе «Трудовые резервы» посетили 3212 человек.
Почетными гостями международной программы станут известные спортсмены и функционеры.
Молодой тренер руководит командой «Кипунджи», за которую играют футболисты из Камеруна, Греции, Норвегии, Фиджи, Кубы и Боливии.
Только сеть пятого поколения может обеспечить моментальный отклик удаленного объекта с требуемым значением ping.
Рустам Минниханов поздравил татарстанцев, собравшихся у Центра семьи «Казан», с «главным праздником страны».
Рустам Минниханов пообщался с гулявшими в парке около центра детьми и их родителями.
ДТП произошло сегодня днем рядом с ТЦ «Якорь».
Президент Татарстана оценил готовность пешеходной зоны к ЧМ-2018.
Ожидаются кратковременные усиления ветра порывами до 15 – 20 м/с.
Писательница вручила Президенту Татарстана новый роман «Дети мои», рассказывающий о жизни поволжских немцев.
На предприятии «Горсвет» сняли на телефон, как выглядел «Валдай» сразу после аварии.
Президент РТ прошел по обновленному бульвару у станции метро «Козья Слобода» и остановился у памятника журналистам, защищавшим Родину в годы войны.
Вместе со столичными певцами на сцену выйдет ансамбль народного танца «Сайяр», а коллектив «Эквадор» исполнит индийские песни и танцы.
12 июняРустам хазрат Хайруллин: Молитва в Ночь Предопределения равносильна непрерывной молитве в течение 83 лет
12 июня«Камал мэктэбе»: татарский театр между деревней и городом, или Восемь легендарных спектаклей Камаловского