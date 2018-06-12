Момент наезда на пенсионерку в Нижнекамске попал на видео

ДТП произошло сегодня днем рядом с ТЦ «Якорь».

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В распоряжение ИА «Татар-информ» появилось видеозапись момента наезда на пенсионерку в Нижнекамске.

По предварительным данным, легковой автомобиль сбил пожилую. Женщину недалеко от ТЦ «Якорь». На кадрах видеозаписи видно, как женщина переходит дорогу в неположенном месте. Водитель легковушки не успевает отреагировать на пешехода и сбивает его.

От удара женщина падает на дорогу и больше не встает. О состоянии пострадавшей пока ничего неизвестно.