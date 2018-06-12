Власти Нижнекамска сразились с предпринимателями в благотворительном матче

Сборная команда депутатского корпуса за несколько минут до завершения игры сравняла счет.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). На футбольном поле Нижнекамска сразились команды «Прайм-лиги», состоявшей из руководителей города и представителей «Единой России», и предпринимателей Нижнекамска. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Матч получился захватывающим и напряженным. Первый тайм завершился со счетом 2:2. Во втором периоде лидерство перешло на сторону команды предпринимателей, которые обыгрывали соперников со счетом 6:4. Однако сборная команда депутатского корпуса за несколько минут до завершения игры сравняла счет. В итоге игра окончилась со счетом 6:6.

Подобные матчи проводятся в Нижнекамске с 2015 года и уже стали традиционными.

В этом году каждый участник матча внес свой личный вклад в развитие будущего инклюзивного арт-кластера «Рубаха». Это первый проект в Нижнекамске, который создается в рамках платформы краудфандинга – коллективного сбора средств на строительство.