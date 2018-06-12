Власти Нижнекамска сразились с предпринимателями в благотворительном матче

Рекомендуем
Фото: e-nkama.ru
(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). На футбольном поле Нижнекамска сразились команды «Прайм-лиги», состоявшей из руководителей города и представителей «Единой России», и предпринимателей Нижнекамска. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.
Матч получился захватывающим и напряженным. Первый тайм завершился со счетом 2:2. Во втором периоде лидерство перешло на сторону команды предпринимателей, которые обыгрывали соперников со счетом 6:4. Однако сборная команда депутатского корпуса за несколько минут до завершения игры сравняла счет. В итоге игра окончилась со счетом 6:6.
Подобные матчи проводятся в Нижнекамске с 2015 года и уже стали традиционными.
В этом году каждый участник матча внес свой личный вклад в развитие будущего инклюзивного арт-кластера «Рубаха». Это первый проект в Нижнекамске, который создается в рамках платформы краудфандинга – коллективного сбора средств на строительство.
Следующая новость
Среди муниципальных служащих и депутатов районного и городского Совета состоялся товарищеский матч по футболу.
Сборная команда депутатского корпуса за несколько минут до завершения игры сравняла счет.
Жить и готовиться к матчам чемпионата мира колумбийцы будут на территории «Свияжских холмов».
В Заинском районе проживают 26 участников Великой Отечественной войны.
Матчи против фанатов команды для казанских баскетболистов стали доброй традицией.
По итогам турнира победила команда журналистов со счетом 7:3.
Генсек РФС подчеркнул, что настало время болельщикам объединиться вокруг российской команды.
Александр Алаев отказался комментировать ликвидацию футбольного клуба из Ленинградской области.
Мероприятие собрало свыше 500 юных велосипедистов и пешеходов.
Травмы различной степени тяжести получили два человека.
Бывший игрок российской сборной заявил, что футбол должен быть вне политики.
По мнению бывшего игрока российской сборной, страна полностью готова к проведению мундиаля.
Эксперты называли БПЛА «Альтиус» аналогом американского MQ-9 Reaper.
По мнению экс-форварда российской сборной, до полуфинала дойдут сборные Германии, Франции, Испании и Бразилии.
Экс-форвард российской сборной рассказал об ожиданиях от команды на домашнем чемпионате мира.
Представительница Татарстана Дина Залялетдинова является финалисткой конкурса «Мини-Мисс Татарстан-2018» в номинации «Серебряный голос».
12 июняРустам хазрат Хайруллин: Молитва в Ночь Предопределения равносильна непрерывной молитве в течение 83 лет
12 июня«Камал мэктэбе»: татарский театр между деревней и городом, или Восемь легендарных спектаклей Камаловского