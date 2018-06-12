В Казани «Парадом дружбы народов» отпраздновали День России

После шествия гости праздника и участники парада смогли насладиться концертом и посетить молодежный шатровый парк «Мой дом – моя республика».

(Казань, 12 июня, «Татар-информ», Татьяна Иванова). В казанском парке культуры и отдыха имени М. Горького прошел «Парад дружбы народов». Мероприятие состоялось в рамках культурной программы чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Организатором акции выступила Молодежная ассамблея народов Татарстана при поддержке Министерства культуры РТ и Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

Старт параду был дан у главного входа в парк, ответом на известие о начале акции стали громкие аплодисменты ее участников. Впереди колоны шли певцы и баянисты, исполнявшие гимн России и задававшие ритм всему шествию. На девушках и юношах были традиционные народные костюмы.

Завершился парад у центральной сцены. С нее с приветственным словом выступила министр культуры РТ Ирада Аюпова, поздравившая гостей и участников акции с праздником.

«Самое главное – это наша дружба. Я очень рада, что сегодня мы все вместе приняли участие в этом параде. Если мы с вами не будем едины, если не будем вместе идти и петь песни о самом главном, то не добьемся никаких результатов. Мне очень хочется, чтобы так же дружно, как и сегодня, мы вместе шли к великим свершениям. Сегодня республика делает очень многое, чтобы каждый из нас ощущал себя здесь, как дома. У нас потрясающие парки, реконструируются больницы, строятся школы и сельские клубы, поддерживаются программы молодежных проектов. Это второй год, когда мы проводим "Парад дружбы народов", но надеюсь, что будет не только третий, но и пятый, а также десятый. У нас есть к чему стремиться», – отметила она.

«Погода нам улыбаемся, мы улыбаемся друг другу. Сегодня чудесный праздник – 26 лет мы отмечаем День России в разных форматах, но этот формат (формат «Парада дружбы народов» – прим. Т-и) больше всего полюбился жителям нашей столицы. И немудрено, потому что посмотрите – здесь все краски нашей республики и страны. И как отметила Ирада Хафизяновна [Аюпова], собралось самое большое богатство. Наша республика – это наши люди, наша дружба народов, наше добрососедство. Все это – уникальная черта Татарстана. Дорогие друзья, я желаю вам, чтобы сегодня вы с пользой провели этот день, ведь такие праздники – это еще одна возможность завести новые знакомства, провести время с вашими любимыми и родными», – обратилась с поздравлениями к жителям Казани заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Анастасия Исаева.

После приветственных слов начался праздничный концерт, в котором приняли участие исполнители и самодеятельные коллективы, представляющие различные народы Татарстана, а также профессиональные творческие ансамбли.

«Когда ты идешь в колонне с разными интересными людьми, которые к тому же еще и разных национальностей, это невероятное ощущение. И несмотря на то, что мы все такие разные, в этом параде у нас получилось объединиться в одно целое благодаря большой любви к нашей стране», – поделилась впечатлениями с корреспондентом ИА «Татар-информ» участница парада Мария Афанасьева.

Помимо концерта гостей праздника ожидала насыщенная программа в только что открывшемся молодежном шатровом парке «Мой дом – моя республика», который находился возле сцены. Любой желающий смог посмотреть, как правильно вышивать рюши, делать кожаные туфли с татарским орнаментом и сережки из шерстяных ниток. Дети принимали активное участие в играх и конкурсах, вместе с родителями рисовали персонажей из популярных российских мультиков.

Перед входом в шатровый парк была организована фотовыставка «Многоликий Татарстан». Жители и гости Казани могли ознакомиться с портретами молодых людей, представляющих различные народы республики.