Рустам Минниханов прошелся пешком по «Фестивальному» бульвару

Президент Татарстана оценил готовность пешеходной зоны к ЧМ-2018.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ», Алия Замалеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов прошелся пешком по обновленному к чемпионату мира по футболу «Фестивальному» бульвару и оценил его готовность к предстоящим событиям.

В ходе прогулки Рустаму Минниханову рассказали, как специально к чемпионату мира по футболу в Казани благоустроили бульвар от станции метро «Козья Слобода» до «Чаши», где будет проходить фестиваль болельщиков FIFA.

На бульваре создана удобная пешеходная зона с велодорожкой, освещением, видеонаблюдением, малыми архитектурными формами и арт-объектами, современным туалетным модулем. В рамках подготовки к ЧМ на территории уложили газон, посадили деревья, кустарники и цветы.

Президент Татарстана дошел до зоны отдыха. Здесь установлены 32 бетонных шара, на которых указаны названия стран – участниц Международной федерации футбола, и один центральный шар, который символизирует содружество государств, принимающих участие в мундиале. Именно в этом месте футбольные фристайлеры продемонстрировали Минниханову трюки с мячом.

Во время пешей прогулки Президент РТ активно общался с жителями и гостями столицы республики, фотографировался с ними. Гуляющие, которые в одно время с лидером республики оказались на бульваре, поздравляли его с Днем России.