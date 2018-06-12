Гузель Яхина подарила Рустаму Минниханову свою книгу

Писательница вручила Президенту Татарстана новый роман «Дети мои», рассказывающий о жизни поволжских немцев.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Автор нашумевшего романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина подарила Президенту Татарстана Рустаму Минниханову свою новую книгу, сообщает корреспондент ИА «Татар-информ».

Яхина презентовала новый роман «Дети мои» на площадке книжного фестиваля «Читает Казань, читает Татарстан» возле здания Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. Она поделилась с гостями фестиваля историей написания своих произведений и кратко пересказала сюжет новой книги, посвященной жизни поволжских немцев.

В это время по обновленному бульвару от станции метро «Козья Слобода» прошел Президент РТ Рустам Минниханов. После возложения цветов к памятнику журналиста и полиграфистам он подошел к площадке книжного фестиваля и пообщался с Яхиной. Писательница рассказала ему о своем новом романе и подарила книгу.

Впервые строки из романа «Дети мои» прозвучали во время «Тотального диктанта-2018». Участники акции под диктовку записывали фрагмент нового произведения Яхиной.