Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В Москве на 64-м году жизни скончался кардиохирург Яков Бранд, передает ТАСС.



О смерти Бранда сообщил его сын – Петр Бранд. Он рассказал, что его отец умер в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского сегодня утром, 12 июня.



Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Проблемы со здоровьем у Бранда возникли недавно. Он проходил лечение в своем же институте. 30 мая состояние Якова Бранда ухудшилось, он был госпитализирован.

Яков Бранд – потомственный врач. Долгие годы он возглавлял отдел неотложной кардиохирургии НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Также был ведущим нескольких авторских передач на ТВ.