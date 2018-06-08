Анна Семенович открыла правду об операции на груди

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(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Певица Анна Семенович опровергла информацию об операции на груди, появившуюся накануне в Сети, пишут «Дни.Ру».
11 июня в прессе стала распространяться информация о том, что якобы в одной из столичных клиник известный хирург удалил у певицы опухоль.
Новообразование оказалось доброкачественным. Некоторые даже предположили, что опухоль появилась из-за грудных имплантатов, несмотря на то, что ранее Семенович опровергала домыслы о хирургических вмешательствах.
«Я просто в шоке!» – прокомментировала Анна Семенович ситуацию. В разговоре с телеканалом «360» певица заявила: «Это какой-то гон полнейший», – подчеркнула она. Семенович добавила, что она находится на ногах и в полном рабочем графике.
Пиар-директор также опроверг информацию об операции.
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