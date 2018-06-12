Президент РТ прошел по обновленному бульвару у станции метро «Козья Слобода» и остановился у памятника журналистам, защищавшим Родину в годы войны.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику журналистам и полиграфистам возле здания «Татмедиа», сообщает корреспондент ИА «Татар-информ».

Минниханов прошел по обновленному бульвару возле метро «Козья Слобода», который ведет к площадке фанфеста возле Центра семьи «Казан». Вместе с лидером республики были помощник Президента РТ Наталия Фишман, мэр Казани Ильсур Метшин, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и др.

На бульваре установлен памятник «В память о журналистах и полиграфистах, защищавших родину в Великой Отечественной войне 1941 – 1945». Президент РТ возложил букет красных роз и несколько секунд молча постоял возле памятника. Следом за ним цветы возложил казанский мэр.