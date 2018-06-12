Ожидаются кратковременные усиления ветра порывами до 15 – 20 м/с.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Синоптики Татарстана предупреждают о грозах, которые ожидаются местами на территории республики и в Казани сегодня вечером, а также завтра, 13 июня, ночью и днем.

Кроме того, вероятны кратковременные усиления ветра порывами до 15 – 20 м/с. Днем 13-го числа будет дуть сильный юго-западный ветер порывами до 16 – 21 м/с, отмечается в сообщении Гидрометцентра РТ.

Ночью местами, днем в большинстве районов республики пройдут дожди. Температура воздуха ночью 13 июня составит от 6 до 11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16, 21 градуса.