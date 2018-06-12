В Киеве сообщили о повреждении хранилища с химотходами в Донбассе

Экологи взяли пробы и начали анализ почвы и воздуха в районе завода.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В городе Торецк, который является подконтрольным властям Киева, разрушилась дамба с химическими отходами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства Украины по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter.

«Зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения», — следует из сообщения. Хранится 270 тонн химических отходов, заполнено на 90 процентов, добавили в ведомстве.

Отмечается, что экологи взяли пробы и начали анализ почвы и воздуха в районе завода.