Елабуга отмечает День России

Празднование стартовало с церемонии награждения.

(Елабуга, 12 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). День России жители Елабуги отмечают народными гуляниями. Праздничная площадка развернулась в Гуляй-парке. Сегодня здесь организована праздничная торговля, игровые пятачки и спортивные площадки, раздают ленты триколор. С праздником жителей города и района от имени главы района поздравила его заместитель Зульфия Сунгатуллина.

В ходе официальной части мероприятия четырем ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали «За доблестный труд». Также трое жителей города получили медали «100 лет профсоюзам России», а десять школьников получили паспорта.

Сегодня же здесь был организован флешмоб с участием детей «Танцующий город», работает выставка-продажа мастеров промыслов и ремесел «Через творчество – к согласию народов». Праздничный концерт «Я люблю тебя, Россия!» в парке продолжится до 16 часов, а в 15 часов состоится фестиваль красок «Россия – страна счастливого детства».