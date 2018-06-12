Перестрелка стражей правопорядка с вооруженным мужчиной произошла сегодня в районе улиц Маннергейминтие и Корппаанмяентие.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В центре Хельсинки полицейские устроили стрельбу, сообщает РИА Новости.

В отдел полиции в столице Финляндии поступило сообщение, что в районе улиц Маннергейминтие и Корппаанмяентие замечен вооруженный человек. Полицейские, прибывшие к месту ЧП, попытались поговорить с мужчиной, но переговоры ни к чему не привели.

После обострения ситуации полицейским пришлось применить оружие. Генеральная прокуратура Финляндии начала расследование по факту случившегося.

