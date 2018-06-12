Авария произошла накануне вечером на Казанском проспекте в Автограде.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Внедорожник «Рено» с пьяными водителем и пассажирками перевернулся в Набережных Челнах, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о серьезном ДТП на Казанском проспекте пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в понедельник вечером.

На место аварии прибыли сотрудники ПСЧ №55. Они оперативно отключили аккумулятор у разбитого внедорожника, что исключило возможное возгорание.

Из искореженного автомобиля удалось вызволить 59-летнего водителя, 24-летнюю девушку и 61-летнюю женщину. Все трое спасенных были пьяны.

В аварии водитель французского внедорожника сломал три ребра и был доставлен в БСМП. Две пассажирки авто также получили ушибы и травмы. На карете скорой помощи пострадавших доставили в больницу.

