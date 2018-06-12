Рустам Минниханов вручил госнаграды 48 выдающимся жителям Татарстана

Участники Великой Отечественной войны удостоились медалей РТ «За доблестный труд».

(Казань, 12 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Казанском Кремле состоялась церемония вручения государственных наград России и Татарстана Президентом республики Рустамом Миннихановым. Наград удостоились 48 татарстанцев.

Перед торжественной церемонией лидер республики поздравил собравшихся с Днем России. «Сегодня наша страна успешно развивается. Указом Президента РФ от 7 мая текущего года намечена долгосрочная и масштабная стратегия, которая пользуется поддержкой большинства россиян. Татарстан многократно доказал, что является опорным регионом России, вносит достойный вклад в ее победы. В республике реализуются крупномасштабные проекты, строятся объекты жилищной и социально-культурной сферы, большое внимание уделяется развитию человеческого капитала. Жизнь татарстанцев становится все более комфортной. Безусловно, во всех успехах республики есть и ваша заслуга», – сказал он присутствующим.

«Хочу поблагодарить всех вас за огромный вклад в успешное развитие Татарстана. Каждый из вас является примером добросовестного отношения к порученному делу, умения подойти к нему творчески. Отдельные слова благодарности хочу выразить присутствующим здесь ветеранам Великой Отечественной войны. Вы были и остаетесь для нас примером истинного и беззаветного служения Родине. Также сегодня в этом зале работники некоммерческого партнерства “КАМАЗ-Автоспорт”. Команда “КАМАЗ-Мастер” на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в спортивных состязаниях мирового уровня», – добавил Президент РТ.

Он также выразил уверенность, что заслуженные награды станут серьезным стимулом для дальнейшей работы.

Первыми награды получили участники Великой Отечественной войны Фирдаус Ермаков и Турфан Насыбуллин, житель блокадного Ленинграда Алексей Шевелев. Рустам Минниханов вручил каждому медаль РТ «За доблестный труд».

«Я и на фронте, и на производстве особого героизма не проявлял, трудился честно и старался выполнить свой долг. Спасибо, что так высокого оценили мой скромный труд», – отметил в ответном слове Турфан Насыбуллин.

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, почетными грамотами и благодарностями Президента РФ были награждены работники некоммерческого партнерства «КАМАЗ-Автоспорт».

«Разрешите от имени всей команды выразить слова благодарности и признательности за высокую оценку достижений, за внимание, заботу и поддержку, которая нам оказывается. Понимаем, что наши успехи служат поддержанию и повышению уровня престижа всей страны, республики, а также подтверждением высокого технического и технологического уровня России и Татарстана, эффективным средством продвижения торговой марки “КАМАЗ” и продукции завода. В этом году мы переходим на новый двигатель, и это ставит перед нами серьезные задачи. Считаем, что при поддержке руководства и завода мы с ними справимся. А награды станут серьезным стимулом для достижения новых побед», – заявил технический директор НП «КАМАЗ-Автоспорт» Владимир Губа.

Начальник отдела Центра по противодействию экстремизму МВД по РТ, подполковник полиции Рамиль Исмагилов удостоился медали «За отличие в охране общественного порядка». Министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирека Файзуллина наградили почетной грамотой Президента РФ.

Благодарственными письмами Президент РФ были поощрены заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова, первый заместитель руководителя Аппарата Президента РТ Марат Муратов, руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев, руководитель группы волонтеров избирательного штаба В. Путина в РТ Александр Жаринов, сопредседатель регионального штаба ОНФ в РТ Игорь Бикеев, пресс-секретарь Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Наталья Лукина и другие.

Медали ордена «За заслуги перед РТ» получили ветеран труда Ислам Ахметзянов, депутат Госдумы Альфия Когогина, начальник Татарстанской таможни Альберт Мавликов, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов.

Медалью РТ «За доблестный труд» наградили настоятеля прихода преподобного Серафима Саровского Казани Дмитрия Салкова.

На мероприятии также были вручены и другие государственные награды.