Юная жительница Казани стала победительницей конкурса «Маленькие Таланты России»

Представительница Татарстана Дина Залялетдинова является финалисткой конкурса «Мини-Мисс Татарстан-2018» в номинации «Серебряный голос».

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Дина Залялетдинова из Казани стала обладательницей гран-при всероссийского фестиваля «Маленькие Таланты России-2018», сообщает пресс-служба «Мини-Мисс Татарстан».



Конкурс проводился в Москве с 4 по 10 июня. В нем приняли участие девочки и мальчики из разных городов в возрасте от 4 до 16 лет.



В течение пяти конкурсных дней конкурсантам предстояло продемонстрировать «визитку», выйти на сцену в национальном костюме, в бальном платье, продефилировать в fashion-показах, пройти интервью на тему «Дневник Добрых Дел», а главное, исполнить творческий номер.



Победительница конкурса – представительница Татарстана Дина Залялетдинова ранее принимала участие в конкурсах. Девочка является финалисткой конкурса «Мини-МиссТатарстан-2018» в номинации «Серебряный голос».