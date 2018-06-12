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Люди пострадали в столкновении грузовика и двух легковушек под Заинском в Татарстане

Татар-информ

12 июня 2018, 19:30

Общество

Юная жительница Казани стала победительницей конкурса «Маленькие Таланты России»

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Фото: pixabay.com

Представительница Татарстана Дина Залялетдинова является финалисткой конкурса «Мини-Мисс Татарстан-2018» в номинации «Серебряный голос».

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Дина Залялетдинова из Казани стала обладательницей гран-при всероссийского фестиваля «Маленькие Таланты России-2018», сообщает пресс-служба «Мини-Мисс Татарстан».

Конкурс проводился в Москве с 4 по 10 июня. В нем приняли участие девочки и мальчики из разных городов в возрасте от 4 до 16 лет.

В течение пяти конкурсных дней конкурсантам предстояло продемонстрировать «визитку», выйти на сцену в национальном костюме, в бальном платье, продефилировать в fashion-показах, пройти интервью на тему «Дневник Добрых Дел», а главное, исполнить творческий номер.

Победительница конкурса – представительница Татарстана Дина Залялетдинова ранее принимала участие в конкурсах. Девочка является финалисткой конкурса «Мини-МиссТатарстан-2018» в номинации «Серебряный голос».

 

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