Юная жительница Казани стала победительницей конкурса «Маленькие Таланты России»

Рекомендуем
Фото: pixabay.com
(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Дина Залялетдинова из Казани стала обладательницей гран-при всероссийского фестиваля «Маленькие Таланты России-2018», сообщает пресс-служба «Мини-Мисс Татарстан».
Конкурс проводился в Москве с 4 по 10 июня. В нем приняли участие девочки и мальчики из разных городов в возрасте от 4 до 16 лет.
В течение пяти конкурсных дней конкурсантам предстояло продемонстрировать «визитку», выйти на сцену в национальном костюме, в бальном платье, продефилировать в fashion-показах, пройти интервью на тему «Дневник Добрых Дел», а главное, исполнить творческий номер.
Победительница конкурса – представительница Татарстана Дина Залялетдинова ранее принимала участие в конкурсах. Девочка является финалисткой конкурса «Мини-МиссТатарстан-2018» в номинации «Серебряный голос».
Следующая новость
Травмы различной степени тяжести получили два человека.
Бывший игрок российской сборной заявил, что футбол должен быть вне политики.
По мнению бывшего игрока российской сборной, страна полностью готова к проведению мундиаля.
Эксперты называли БПЛА «Альтиус» аналогом американского MQ-9 Reaper.
По мнению экс-форварда российской сборной, до полуфинала дойдут сборные Германии, Франции, Испании и Бразилии.
Экс-форвард российской сборной рассказал об ожиданиях от команды на домашнем чемпионате мира.
Представительница Татарстана Дина Залялетдинова является финалисткой конкурса «Мини-Мисс Татарстан-2018» в номинации «Серебряный голос».
Стороны согласились с наличием потенциала для расширения сотрудничества.
Официальные документы школьникам в торжественной обстановке вручил глава Альметьевского района Айрат Хайруллин.
Колумбийцы поселятся под столицей Татарстана на территории комплекса «Свияжские холмы».
Всего на конкурс поступило более десяти тысяч работ со всего Татарстана.
После шествия гости праздника и участники парада смогли насладиться концертом и посетить молодежный шатровый парк «Мой дом – моя республика».
Казанский футболист отметил, что опыт международного форума обязательно пригодится ему в дальнейшем.
Открытую тренировку сборной Австралии по футболу на стадионе «Трудовые резервы» посетили 3212 человек.
Почетными гостями международной программы станут известные спортсмены и функционеры.
Молодой тренер руководит командой «Кипунджи», за которую играют футболисты из Камеруна, Греции, Норвегии, Фиджи, Кубы и Боливии.
Только сеть пятого поколения может обеспечить моментальный отклик удаленного объекта с требуемым значением ping.
12 июняРустам хазрат Хайруллин: Молитва в Ночь Предопределения равносильна непрерывной молитве в течение 83 лет
12 июня«Камал мэктэбе»: татарский театр между деревней и городом, или Восемь легендарных спектаклей Камаловского