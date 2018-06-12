Немецкое издание по требованию Киева изменило слова в статье о гражданской войне в Донбассе

Из текста статьи убрали формулировку «гражданская война», а ситуацию в Донбассе переименовали в «конфликт на Украине».

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). По требованию МИД Украины немецкое издание Deutsche Welle исправило статью, в которой конфликт в Донбассе назывался гражданской войной. Об этом сообщается в Twitter англоязычной версии сайта Deutsche Welle.

Представители СМИ извинились за несоответствие редакционным стандартам и поблагодарили украинское ведомство за то, что они привлекли к этому внимание издания.

Из текста убрали формулировку «гражданская война», а ситуацию в Донбассе переименовали в «конфликт на Украине».

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter отметила, что это «маленькая, но важная победа».