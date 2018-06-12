Злоумышленник, державший четверых детей в заложниках, покончил с собой.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Взятые в заложники дети в Орландо погибли, сообщает RT.

Трагедия произошла в штате Орландо. Мужчина забаррикадировался в доме и взял в заложники четверых детей в возрасте от года до двенадцати лет.

Полиции удалось проникнуть в дом. К сожалению, детей спасти не удалось. Тела всех четверых ребят были обнаружены в доме. Злоумышленник покончил с собой.

