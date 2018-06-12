В Казани установили запрещающие знаки для беспилотников

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(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Казани появились запрещающие знаки для беспилотников, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
Знак представляет собой желтый прямоугольник с запрещающей надписью на двух языках – «Бесполетная зона». Запрещающая зона установлена в радиусе 10 км от центра стадиона «Казань Арена» до высоты 3050 метров. Ограничения для дронов, квадрокоптеров, аэростатов и других беспилотных аппаратов будут действовать до 17 июля.
Также ограничены полеты гражданских судов, не оборудованных средствами радиосвязи и ответчиками вторичной радиолокации. Зона ограничения полетов таких судов устанавливается радиусом 110 км с центром стадион «Казань Арена» до высоты 8100 метров.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что КАМАЗ продемонстрировал возможности беспилотного электробуса «Ш.А.Т.Л.» этим утром в Казани. Транспортное средство стало совместной разработкой татарстанского автогиганта и ФГУП «НАМИ».
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