В Казани установили запрещающие знаки для беспилотников

Знак представляет собой желтый прямоугольник с запрещающей надписью на двух языках – «Бесполетная зона».

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Казани появились запрещающие знаки для беспилотников, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.



Знак представляет собой желтый прямоугольник с запрещающей надписью на двух языках – «Бесполетная зона». Запрещающая зона установлена в радиусе 10 км от центра стадиона «Казань Арена» до высоты 3050 метров. Ограничения для дронов, квадрокоптеров, аэростатов и других беспилотных аппаратов будут действовать до 17 июля.



Также ограничены полеты гражданских судов, не оборудованных средствами радиосвязи и ответчиками вторичной радиолокации. Зона ограничения полетов таких судов устанавливается радиусом 110 км с центром стадион «Казань Арена» до высоты 8100 метров.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что КАМАЗ продемонстрировал возможности беспилотного электробуса «Ш.А.Т.Л.» этим утром в Казани. Транспортное средство стало совместной разработкой татарстанского автогиганта и ФГУП «НАМИ».