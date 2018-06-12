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Татар-информ

12 июня 2018, 13:12

Спорт

В АО «Татэнерго» обсудят популяризацию здорового образа жизни

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Модераторами общественных слушаний станут главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно и заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Завтра в Казани в 11.00 в зале заседаний АО «Татэнерго» состоятся общественные слушания «Стратегия 2030 — здоровьесбережение граждан в части развития системы служб здоровья в организациях на примере Республики Татарстан». 

Будут затронуты вопросы в области популяризации здорового образа жизни, физической культуры и спорта, увеличения доли самостоятельно занимающихся физкультурой и спортом граждан, способов укрепления здоровья работников в течение рабочего дня.

Сегодня идет активный поиск эффективных механизмов взаимодействия с работодателями, в том числе с ведомствами, крупными корпорациями, общественными объединениями, чтобы к 2020 году привлечь к систематическим занятиям физкультурой и спортом 40 процентов работающего населения России.

Общественные слушания проходят по инициативе Общественной палаты РФ. В них примут участие Владимир Алекно, первый зампредседателя Комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты РФ, главный тренер казанского «Зенита» и мужской сборной России, А. Лаврова, эксперт Общественной палаты РФ, член оргкомитета Конкурса по продвижению практик ЗОЖ Общественной палаты РФ. 

Модераторами общественных слушаний станут Владимир Алекно и заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. 

От Республики Татарстан в слушаниях примут участие представители Общественной палаты РТ, муниципальных образований РТ, исполнительных органов власти РТ, Ассоциации предприятий и промышленников РТ, регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РТ, предприятий и СМИ.

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