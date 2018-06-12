ФГУП «НАМИ»: Беспилотники КАМАЗа могут ездить по любым дорогам

Замгендиректора по стратегическому развитию «НАМИ» Алексей Гогенко сообщил, что ШАТЛ КАМАЗа может рассчитать глубину ямы на трассе и объехать ее.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Беспилотники КАМАЗ-1221 «Ш.А.Т.Л.» (Широкая Адаптивная Транспортная Логистика) могут двигаться по любым дорогам. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» высказал замгендиректора по стратегическому развитию ФГУП «НАМИ» Алексей Гогенко

«Если бы на нашей дороге образовалась яма, он ее спокойно объехал бы. Для этого у него есть все необходмые технические средства, радары и лидары», — пояснил Гогенко.

Он отметил, что в отличие от человеческого глаза беспилотник способен «видеть» глубину ямы, то есть точно ее оценить.

«Часто визуально нам может показаться, что яма незначительная, но попадание в нее колеса может вывести автомобиль из равновесия, и мы потеряем управление в обычном автомобиле. Те системы, которые сегодня установлены на нашем беспилотнике, позволяют оценить опасность этой ямы. Либо полностью остановиться, если невозможно ее объехать, либо объехать, либо даже не притормаживать», — сказал представитель «НАМИ».

КАМАЗ продемонстрировал возможности беспилотного электробуса «Ш.А.Т.Л.» этим утром в Казани. Транспортное средство стало совместной разработкой татарстанского автогиганта и ФГУП «НАМИ».