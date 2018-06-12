Мунир Рахмаев и Гульназ Батталова выступят на Сабантуе в Камских Полянах

Вместе со столичными певцами на сцену выйдет ансамбль народного танца «Сайяр», а коллектив «Эквадор» исполнит индийские песни и танцы.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Певцы из Казани – Мунир Рахмаев и Гульназ Батталова выступят на праздничном концерте на Сабантуе в Камских Полянах, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



Сабантуй состоится 16 июня на майдане в районе реки Вязовка. Артисты выступят на центральной сцене. Вместе со столичными певцами на сцену выйдет ансамбль народного танца «Сайяр», а коллектив «Эквадор» исполнит индийские песни и танцы. Зрителей также порадуют артисты художественной самодеятельности.



Фишками Сабантуя в Камских Полянах станут мотокросс и силовой экстрим на Кубок главы муниципального образования Камских Полян. Праздник начнется в 14.00.