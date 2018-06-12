Мунир Рахмаев и Гульназ Батталова выступят на Сабантуе в Камских Полянах

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Певцы из Казани – Мунир Рахмаев и Гульназ Батталова выступят на праздничном концерте на Сабантуе в Камских Полянах, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.
Сабантуй состоится 16 июня на майдане в районе реки Вязовка. Артисты выступят на центральной сцене. Вместе со столичными певцами на сцену выйдет ансамбль народного танца «Сайяр», а коллектив «Эквадор» исполнит индийские песни и танцы. Зрителей также порадуют артисты художественной самодеятельности.
Фишками Сабантуя в Камских Полянах станут мотокросс и силовой экстрим на Кубок главы муниципального образования Камских Полян. Праздник начнется в 14.00.
Президент Татарстана оценил готовность пешеходной зоны к ЧМ-2018.
Ожидаются кратковременные усиления ветра порывами до 15 – 20 м/с.
Писательница вручила Президенту Татарстана новый роман «Дети мои», рассказывающий о жизни поволжских немцев.
На предприятии «Горсвет» сняли на телефон, как выглядел «Валдай» сразу после аварии.
Президент РТ прошел по обновленному бульвару у станции метро «Козья Слобода» и остановился у памятника журналистам, защищавшим Родину в годы войны.
Вместе со столичными певцами на сцену выйдет ансамбль народного танца «Сайяр», а коллектив «Эквадор» исполнит индийские песни и танцы.
Модераторами общественных слушаний станут главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно и заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.
Авария произошла накануне вечером на Казанском проспекте в Автограде.
Участники Великой Отечественной войны удостоились медалей РТ «За доблестный труд».
ДТП произошло сегодня днем возле поселка Новая Тура в Зеленодольском районе республики.
Знак представляет собой желтый прямоугольник с запрещающей надписью на двух языках – «Бесполетная зона».
Замгендиректора по стратегическому развитию «НАМИ» Алексей Гогенко сообщил, что ШАТЛ КАМАЗа может рассчитать глубину ямы на трассе и объехать ее.
ЧП произошло утром в понедельник, 11 июня, в доме №80 по улице Шевченко.
Беспилотные электробусы хотят использовать для трансфера пассажиров бизнес-класса от здания аэропорта Бегишево до самолетов.
12 июняРустам хазрат Хайруллин: Молитва в Ночь Предопределения равносильна непрерывной молитве в течение 83 лет
12 июня«Камал мэктэбе»: татарский театр между деревней и городом, или Восемь легендарных спектаклей Камаловского